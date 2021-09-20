Глава МВД представит к наградам полицейских, обезвредивших стрелявшего в пермском вузе студента Фото: Пресс-служба МВД РФ

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представит к наградам полицейских Константина Калинина и Владимира Макарова, обезвредивших студента, открывшего стрельбу в Пермском государственном университете.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала ТАСС, что глава ведомства решил внести президенту России представления о награждении сотрудников ДПС государственными наградами. Как отметила Волк, полицейские действовали хладнокровно и предотвратили новые жертвы.

Напомним, напавшего на университет в Перми студента обезвредил сотрудник ДПС Константин Калинин, который был в первом экипаже, прибывшим на место стрельбы. Он стал стал первым, кто вошел в здание вуза.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 20 сентября, студент ПГНИУ открыл стрельбу в одном из корпусов вуза. В результате происшествия, по данным Минздрава, погибли шесть человек, еще 24 пострадали. Сначала сообщалось, что стрелявшего ликвидировали, позже Следственный комитет РФ опроверг эту информацию.