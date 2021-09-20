Отец пермского стрелка Тимура Бекмансурова рассказал о сыне: "Сам в шоке до сих пор"

Отец пермского стрелка Тимура Бекмансурова рассказал о сыне Фото: СОЦСЕТИ

Отец 18-летнего студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете в понедельник, 20 сентября, рассказал, что до сих пор находится в шоке от случившегося.

Марат Бекмансуров заявил, что на данный момент находится в другом городе и ничего конкретного не может сказать, поскольку не знает, «что там правда», но заявил, что должен приехать в Пермь, чтобы пройти допрос.

«Я сам в шоке до сих пор, прийти не могу в себя, что же он такое вообще сделал», - приводит RT слова отца студента.

Мужчина также заявил, что узнал о случившемся от своей матери, а потом позвонил бывшей жене - матери Тимура, которая находится в правоохранительных органах на допросе.

«Она тоже в шоке, как амеба какая-то, ничего сказать нормально не может», - сообщил он, отметив, что, сколько ни общался со своим сыном, тот был увлечен «только компьютером» и не хотел никуда выходить.

Напомним, сегодня, 20 сентября, около 11 часов по местному времени студент Пермского госуниверситета проник на территорию кампуса вуза с оружием в руках и открыл стрельбу. В результате погибли шесть человек, пострадали 24.