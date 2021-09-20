Боррель заявил, что в ходе выборов в Госдуму РФ якобы были "серьезные нарушения"

Жозеп Боррель. Фото: REUTERS

Европейский союз принимает к сведению заявление о якобы имевших место серьезных нарушениях в ходе состоявшихся выборов в Государственную думу РФ. Такое заявление в понедельник, 20 сентября, сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Евросоюз сожалеет, что решение России серьезно ограничить численность и формат международной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами помешало ее развертыванию. ЕС принимает к сведению сообщения независимых и надежных источников о серьезных нарушениях», - заявил политик.

Боррель также отметил, Москва должна выполнять обязательства, которые она взяла на себя в рамках Организации Объединенных Наций (ООН), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совета Европы в области защиты прав человека и демократических ценностей".

Кроме того, глава дипломатии Евросоюза заявил, что Брюссель не будет признавать Крым частью России, а также проведение там выборов. «ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», - отметил он.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, как иностранные наблюдатели реагируют на парламентские выборы в России. Один из таких наблюдателей заявил, что признание российских выборов является основой будущих отношений Москвы и Брюсселя.