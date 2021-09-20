«Пусть только скажут, что в России нет демократии»: Как иностранные наблюдатели реагируют на парламентские выборы в РФ

За процессом выборов в Госдуму можно было наблюдать онлайн. Фото: REUTERS

В России состоялись выборы в Государственную думу. Россияне могли отдать свой голос в течение трех дней. Победу одерживает «Единая Россия», следом за ней идут КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия - За справедливость» и новичок гонки партия «Новые люди».

Европейские власти с некоторым предубеждением высказывались о российских выборах. Некоторые радикальные политики высказывались категорично, обещая не признать итоги голосования в случае нарушений. Однако были и те, кто пытался обличить русофобскую риторику.

«Россия - не государство-изгой, как это показывают в немецких СМИ. Правда в том, что выборы прозрачны и хорошо организованы», - убеждал депутат от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Ярослав Поляк.

«По моей оценке, все работает прозрачно и хорошо организовано. Мне очень любопытно посмотреть, какой будет результат», - отмечала кандидат в депутаты немецкого Бундестага, международный эксперт Елена Фритц.

Перед началом всероссийского голосования ОБСЕ отказалась посылать своих наблюдателей в Россию в отличии от ПАСЕ. В итоге, выборы в Госдуму состоялись и теперь европейские чиновники оценивают их результаты.

«В сентябре я должен был быть в Москве на наблюдении за выборами. К сожалению, я получил положительный тест на COVID, так что я не смог прилететь в Россию. Меня нет в России, но я вижу много нового в процессе голосования со стороны России на парламентских выборах, несмотря на пандемию, которые, как оказалось, открывает новые возможности. Электронное голосование является одним из ключевых решений для изменения процесса выборов, особенно во время пандемии», - пишет общественный деятель, специалист центра World Heritage Volunteers Initiative UNESCO Хосе Мари Витанцо Франсиско.

«Я стал свидетелем, как люди не только внутри страны, но и россияне во всем мире отдали свой голос на избирательных участках, и это стало большим примером для всего мира, - отмечает индийский политолог Ашок Анандараж. - Я вижу очень прозрачный и лучший электоральный процесс, который станет отличным примером для других стран».

Впечатлило некоторых иностранцев, что штаб наблюдателей за выборами возглавлял редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Это вроде как во Франции режим Макрона поручил Алену Соралю наблюдение за выборами. Пусть после этого французская пресса скажет, что демократии в России не существует», - провел параллели французский политолог Эмануэль Леруа.

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