Захарова обвинила Евросоюз в двойных стандартах из-за критики выборов в Госдуму РФ

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на критику Евросоюза о якобы «недостаточности» международного наблюдения за выборами в Госдуму РФ, сравнив число наблюдателей в России и количество наблюдателей, которые собираются задействовать для оценки парламентских выборов в Германии.

Дипломат сообщила, что по данным федерального руководителя избирательным процессом Германии, в котором собираются принять участие 47 партий и общественных движений, а также 6 тысяч кандидатов и 60,4 миллиона избирателей, мониторинг за этими выборами будут осуществлять четыре международных наблюдателя, направленных по линии БДИПЧ ОБСЕ от трёх стран-членов.

Для сравнения Захарова заявила, что наблюдения в России осуществляли 245 международных наблюдателей из 59 стран мира, а также десять международных организаций и 57 дипломатов из аккредитованных в РФ диппредставительств.

«И это Евросоюз называет "недостаточным"! А если сравнить с четвёркой международных наблюдателей на выборах в ФРГ? Так что там ЕС думает о своих членах? Смогут дать "чёткую оценку" выборам в Германии? Или #ЭтоДругое?», - написала дипломат в своем Telegram.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, как иностранные наблюдатели отзываются о парламентских выборах в России. Один из таких наблюдателей сказал, что признание российских выборов является основой будущих отношений Москвы и Евросоюза.