Белый дом: США не откажутся от договора с Австралией, несмотря на недовольство Франции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон не откажутся от договоренности по атомным подлодкам с Канберрой и Лондоном в рамках нового партнерства в области безопасности и обороны AUKUS, несмотря на недовольство со стороны Парижа. Такое заявление в понедельник, 20 сентября, сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представитель Белого дома подтвердила, что президент США Джо Байден рассчитывает провести телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.

«Президент в этой беседе подтвердит нашу приверженность работе с одним из наших самых давних и близких союзников (с Францией) по целому спектру проблем, с которыми сталкивается мировое сообщество», - отметила она.

Как ранее писал сайт kp.ru, 15 сентября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон официально заявил о разрыве соглашения с Францией о строительстве подводных лодок. Такое решение связано с трехсторонним соглашением с Великобританией и США, по которому Канберра получит технологии американских субмарин и сможет их строить на своей территории, следовательно, не имеет необходимости покупать европейские подлодки. Париж на этом фоне выступил против соглашения о свободной торговле между ЕС и Австралией.