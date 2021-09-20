Пентагон оценит расследования авиаудара в Кабуле 29 августа

Кресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пентагон проведет оценку расследования авиаудара американского беспилотника по машине с предполагаемыми террористами в Кабуле 29 августа, в результате которого погибли десять человек, в том числе семеро детей.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби, уточнив, что анализ «должен быть завершен в течение 45 дней», а проводить его будут самые высокопоставленные офицеры ведомства: «уровень – от трехзвездных генералов и выше», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Пентагоне признали, что удар 29 августа в столице Афганистана был «трагической ошибкой». По словам главы Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) генерала Кеннета Маккензи, американское военное ведомство уже не настаивает на том, что в результате бомбардировки дроном были ликвидированы террористы. Он также сообщил, что министерство рассматривает вопрос выплаты компенсаций родственникам погибших.