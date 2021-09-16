CNN: Почти каждый 500-й житель США умер из-за коронавируса

В США с начала пандемии выявлено более 41,5 миллиона случаев заражения коронавирусом Фото: REUTERS

По данным на вечер среды, 15 сентября, в Соединенных Штатах с начала пандемии коронавируса из-за последствий COVID-19 скончались в общей сложности 666525, такие цифры приводятся на сайте американского университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе сведений, поступающих от федеральных и региональных властей в США.

Между тем, согласно официальной статистике, которую приводит телеканал CNN, численность населения страны по состоянию на апрель прошлого года составляла 331,4 миллиона. Таким образом, по оценкам канала, из-за коронавируса умер почти каждый 500-й житель США. Всего же с начала пандемии в Штатах выявлено более 41,5 миллиона случаев заражения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по состоянию на 15 сентября 2021 года, общее число заразившихся коронавирусом в России за все время пандемии превысило семь миллионов и составило 7194926 человек, выздоровели 6435072 пациента. От последствий «ковида» в нашей стране умер 195041 больной.

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