Главы МИД стран ЕС поддержали Францию в ситуации с AUKUS

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Министры иностранных дел стран Евросоюза на Генассамблее ООН в Нью-Йорке выразили солидарность с Францией по отношению к США в ситуации с разрывом соглашения по подводным лодкам для Австралии. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

По словам главы европейской дипломатии, отказ Канберры от сделки с Парижем по строительству 12 субмарин для австралийского Военно-морского флота «противоречит призывам к большему сотрудничеству с ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе», передает агентство France Presse.

Кроме того, Жозеп Боррель выразил сожаление по поводу того, что трехстороннее партнерство по безопасности между США, Великобританией и Австралией «исключает европейских партнеров, которые имеют сильное присутствие в Тихоокеанском регионе».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, выступая на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что ситуация с AUKUS подрывает доверие между союзниками.