Глава МИД Франции: Ситуация с AUKUS подрывает доверие между союзниками

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил о том, что ситуация с новым оборонным альянсом США, Австралии и Великобритании AUKUS подрывает доверие между союзниками.

При этом глава французского внешнеполитического ведомства отметил, что потеря контракта по подводным лодкам для австралийского флота – «это действительно негативный момент» для Парижа.

«Однако вопрос не только в разрыве контракта по вооружениям, но и в подрыве доверия между союзниками», - подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан

По его словам, европейским странам, и Франции в том числе, нужно понять, почему решение сформировать альянс «было принято втайне и объявлено публично без предупреждения».

Напомним, как писал сайт kp.ru, все детали по вопросам партнерства в сфере безопасности между США, Британией и Австралией AUKUS были согласованы на встрече на высшем уровне Группы семи (G7) в июне 2021 года в английском Корнуолле. Однако президент Франции Эмманюэль Макрон был не в курсе создания нового альянса.