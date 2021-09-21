Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам с ЕС по «Северному потоку — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Киев готов к переговорам с Евросоюзом об энергетической безопасности в контексте скорого запуска «Северного потока – 2». Об этом во вторник, 21 сентября, сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

«Президент отметил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по «Северному потоку – 2», а также другим вопросам, связанным с монополизацией Россией газового рынка Европы», - говорится в сообщении.

В офисе Зеленского также проинформировали, что в беседе с главой Еврокомиссии он постарался донести свою мысль о том, что «проект «Северный поток – 2» является прежде всего вызовом для европейского региона».

Кроме того, он «подчеркнул, что признание европейской перспективы и дальнейшая интеграция экономики Украины во внутренний рынок ЕС – среди ключевых приоритетов нашего государства».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал, что страна стала единственным государством в Европе, которая пошла на отказ от долгосрочного контракта на российский газ. Такое решение властей привело к тому, что теперь Киев вынужден покупать «голубое топливо» по высокой рыночной цене, которая достигает тысячи долларов за тысячу кубометров. Суслов считает, что государство вынуждено расплачиваться за резкие слова президента Зеленского.