В Верховной раде признали, что Украинский институт национальной памяти чествует нацизм Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев, который возглавляет парламентский налоговый комитет, признал, что Украинский институт национальной памяти (УИНП) чествует нацизм. Об этом он заявил, комментируя проект бюджета Украины на 2022 год, где предусмотрено увеличение расходов на нужды УИНП на 128% – до 167,3 миллиона гривен (примерно 6,27 миллиона гривен).

«Нам нужно делать что-то столь безумное с нашей национальной памятью, что надо так увеличивать аппарат и его расходы?» - задал парламентарий риторический вопрос в интервью телеканалу «Суспiльне» (общественное).

Германцев сказал, что УИНП принимал «участие в чествовании памяти нацистов», пояснив, что имеет в виду прославление националистов из печально известной дивизии СС «Галичина». Он добавил, что сам факт службы в этой дивизии – позорное клеймо, и что бы ни делал служивший в «Галичине» человек для независимости Украины, порочит саму идею независимости. При этом депутат сказал, что ему бы «не хотелось, чтобы эти деньги тратились на память эсэсовцев».

«Мы говорим о том, что не надо загрязнять себя тем, что осуждает весь мир», - подчеркнул Германцев.

К слову, на Украине время от времени звучат призывы ликвидировать УИНП. Глава налогового комитета что закрывать его совсем не нужно, но институт должен изменить свою деятельность.

Напомним, как не раз писал kp.ru, сторонники дивизии СС «Галичина» ежегодно проводят в Киеве марши в день ее создания.