Минобороны Украины заявило, что начнет работу над созданием «ракетного щита» в 2022 году

Министр обороны Украины Андрей Таран Фото: REUTERS

Уже в следующем году Минобороны Украины сможет начать работу над созданием собственного «ракетного щита». Об этом во вторник, 21 сентября, заявил министр обороны страны Андрей Таран после того, как в Верховную раду поступил проект бюджета на 2022 год.

«В 2022 году министерство обороны получит возможность вести работу над созданием отечественного ракетного щита», - приводит его слова пресс-служба ведомства.

Андрей Таран уточнил, что «прежде всего речь идет о возобновлении работы над оперативно-тактическим комплексом «Сапсан», а к началу следующего года украинское министерство рассчитывает «завершить работу над созданием высокоточной ракеты «Ольха» с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня «Смерч».

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