Видео с места крушения L-410 в Иркутской области 12 сентября 2021 появилось в сети Фото: Shutterstock

В Сети появилось видео с места крушения L-410 в Иркутской области 12 сентября 2021.

Напомним, по последним данным при совершении жесткой посадки пассажирским самолетом L-410 в Иркутской области погиб один человек. Ранее в Следственном комитете России заявили, что все пассажиры лайнера, по предварительным данным, живы, однако отметили, что один человек находится в тяжелом состоянии.

В МЧС сообщили, что, по предварительным данным на борту самолета находится 14 человек и два члена экипажа. При этом, как заявили в администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области, в результате происшествия 11 человек оказались зажаты в салоне.

В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы уточнили, что скорее всего причиной происшествия стал отказ техники, о чем экипаж сообщил диспетчеру. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.