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Происшествия12 сентября 2021 21:22

Видео с места крушения L-410 в Иркутской области 12 сентября 2021 появилось в сети

Лайнер совершил жесткую посадку под Иркутском. На видео с места крушения L-410 в Иркутской области 12 сентября 2021 очевидцы просят носилки для пострадавших
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Видео с места крушения L-410 в Иркутской области 12 сентября 2021 появилось в сети

Видео с места крушения L-410 в Иркутской области 12 сентября 2021 появилось в сети

Фото: Shutterstock

В Сети появилось видео с места крушения L-410 в Иркутской области 12 сентября 2021.

Напомним, по последним данным при совершении жесткой посадки пассажирским самолетом L-410 в Иркутской области погиб один человек. Ранее в Следственном комитете России заявили, что все пассажиры лайнера, по предварительным данным, живы, однако отметили, что один человек находится в тяжелом состоянии.

В МЧС сообщили, что, по предварительным данным на борту самолета находится 14 человек и два члена экипажа. При этом, как заявили в администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области, в результате происшествия 11 человек оказались зажаты в салоне.

В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы уточнили, что скорее всего причиной происшествия стал отказ техники, о чем экипаж сообщил диспетчеру. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Видео с места крушения L-410 в Иркутской области 12 сентября 2021
Первое видео с места падения самолёта в Иркутской области. Список находившихся на борту L-410 Пассажиры: 1 — Александр Андреев 2 — Илона Бужинская 3 — Виталий Гужва 4 — Вадим Карнаухов 5 — Людмила Кокшарова 6 — Вадим Кононов 7 — Антон Кудына 8 — Елена Полулях 9 — Татьяна попович 10 — Ольга Сафонова 11 — Ольга Семёнова 12 — Анастасия Слесарева 13 — Владимир Тараканов 14 — Александр Широков Экипаж: 15 — Николай Махнутин 16 — Владимир Черненко (погиб)