НАТО пересмотрит стратегическую концепцию альянса после создания AUKUS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО по инициативе Парижа и Берлина пересмотрит свою стратегию после заключенного трехстороннего военного соглашения между Лондоном, Вашингтоном и Канберрой (AUKUS) и последовавшего разрыва многомиллиардного оборонного контракта между Австралией и Францией. Такое заявление сделала французский министр обороны Флоранс Парли.

«Причина существования НАТО - трансатлантическая безопасность. Это то, о чем мы хотим напомнить США. Поэтому наши партнеры решили по нашей инициативе, а также по инициативе ФРГ, пересмотреть стратегическую концепцию альянса», - заявила глава военного ведомства.

Парли отметила, что это позволит прояснить ситуацию к саммиту Североатлантического альянса в Мадриде, а также усилить оборону Европы. «Быть союзниками это не значит быть заложниками интересов другой страны», - заключила она.

Как писал сайт kp.ru, глава Минобороны Франции также заявила, что французское военное ведомство не считает целесообразным выход Парижа из НАТО после скандального разрыва контракта по строительству подводных лодок с Австралией.