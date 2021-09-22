В Минобороны Франции не считают нужным выходить из НАТО после разрыва контракта по подлодкам с Австралией Фото: REUTERS

Французское министерство вооруженных сил не считает целесообразным выход Парижа из НАТО после скандального разрыва контракта по строительству подводных лодок с Австралией. Такое заявление в среду, 22 сентября, седлал глава военного ведомства Франции Флоранс Парли.

«Какие выводы могут быть сделаны в связи с разрывом контракта на поставки подлодок? Следует ли выйти из НАТО, хлопнув дверью? Не думаю, что следует сделать такой шаг», - заявил французики министр.

Сообщается, что партнеры по НАТО по инициативе Франции и Германии согласились пересмотреть стратегическую концепцию альянса из-за «подлодочного кризиса».

Напомним, 15 сентября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон официально сообщил о разрыве соглашения с Парижем о строительстве подводных лодок. Такое решение было связано с трехсторонним соглашением, которое было заключено с Великобританией и США. По документу Канберра получит технологии американских субмарин и сможет их строить на своей территории.

Как писал сайт kp.ru, Франция на этом фоне выступил против соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и Австралией. Министры иностранных дел стран Европейского союза поддержали Париж в ситуации с AUKUS.