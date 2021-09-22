«Техносреда» покажет разработки резидентов «Технополис Москва»

Первый в России электрогрузовик, виртуальную примерочную и другие инновационные разработки, которые делают жизнь людей проще, комфортнее и безопаснее резиденты особой экономической зоны Москвы разместят на площадках фестиваля «Техносреда». Он пройдет с 25 по 26 сентября на ВДНХ – в эти дни на территории парка будут открыты несколько тематических зон со свободным посещением.

На протяжении всех дней фестиваля будет работать выставка экспонатов от резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». А сам инноваторы – представители компаний-разработчиков выступят экспертами в своих отраслях.

– Представители особой экономической зоны «Технополис Москва» в рамках фестиваля не только продемонстрируют свои разработки, но и поделятся опытом воплощения идей в конечный продукт, – рассказал генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дёгтев. – В ходе мероприятия на конкретных примерах будет показано, что наука сегодня выступает не только как движущая сила инновационной экономики, но актуальна для повседневной жизни современных людей.

Так, москвичам и жителям Подмосковья уже хорошо известны электробусы и троллейбусы с автономным ходом от компании «ДрайвЭлектро». На фестивальной площадке ВДНХ этот резидент ОЭЗ «Технополис Москва» представит свое новое детище – крупнотоннажный электрогрузовик Moskva с передовыми характеристиками.

Уникальные способности – просвечивание 345-миллиметровой стали и распознавание различных веществ – от органики до металла, продемонстрирует мобильный досмотровый комплекс. Его разработчик – компания «Диагностика М», уверен, что это будет большим подспорьем для таможенников и особенно – для спецслужб при проведении антитеррористических операций: такой комплекс способен быстро определять состав крупногабаритных грузов и досматривать автотранспорт.

Компания «Научные развлечения», также работающая на территории «Технополис Москва», проведет мастер-классы для юных инженеров и презентует свою новую лабораторию. Еще один резидент ОЭЗ – предприятие «Битроботикс» продемонстрирует возможности своих роботов, которые могут заменить человека в рутинной работе. Посетители также увидят интерактивные презентации робота-терминатора и робота-сортировщика мусора.

В рамках «Техносреды» Московский Политех – он размещает в ОЭЗ Москвы свою библиотеку, проведет ряд паблик-токов и лекций, а также в интерактивном формате представит изобретения второй половины ХХ века. Для юных посетителей будут организованы интерактивное научное шоу «Как увидеть звук?», воркшопы «Почему люди в Австралии не падают в космос?», «Куда бегут волны?», изобретательские мастерские и лекции. В рамках взрослой программы – дискуссия «Как остановить изменение климата?» и открытый диалог людей с инвалидностью и разработчиков приспособлений для облегчения жизни людей с ограниченными возможностями.

Познакомиться с программой ОЭЗ «Технополис Москва» в рамках фестиваля можно на сайте проекта.