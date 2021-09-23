Зеленский ответил на вопросы журналистов, когда состоится его встреча с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на общеполитических дебатах Генассамблеи ООН Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский, уходя из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, ответил на вопросы журналистов, когда состоится его встреча с главой российского государства Владимиром Путиным.

«Когда он будет готов», - коротко сказал лидер Незалежной в ответ корреспонденту РИА Новости.

Ранее сообщалось, что у него было запланировано выступление на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи. Выступая с трибуны ООН, Зеленский заявил, что Украина «хочет оживить ООН», а «для начала надо «обновить устав» Объединенных Наций.