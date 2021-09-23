Глава Минэкономразвития объяснил рост цен на газ отказом от угольной генерации

Максим Решетников / Фото: пресс-служба правительства Прикамья

Резкое увеличение стоимости газа в странах Евросоюза связано с форсированным отказом от угольной генерации, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании президиума Российской академии наук.

"То, что мы сейчас видим на европейском рынке в плане цены на газ - мы тоже должны понимать, что это как раз последствия вот этого форсированного энергоперехода, - констатировал Решетников. - Последствия форсированного закрытия угольной генерации, которая всегда являлась альтернативой и сдерживала при высоких ценах потребление газа".

Он подчеркнул, что это является еще одним примером того, когда страны в стремлении как можно быстрее перейти к низкоуглеродной повестке не просчитывают все экономические последствия такого шага. В связи с этим он призвал своих коллег из других стран тщательно взвешивать планируемые действия, чтобы не возникало дополнительной инфляции.

Как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 15 сентября цена газа в Европе впервые превысила 950 долларов за тысячу кубометров. Стоимость октябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF поднялась до 964 долларов за тысячку кубов. После этого последовало снижение.

После этого депутаты Европейского парламента призвали Европейскую комиссию (ЕК) начать расследование в отношении "Газпрома". Парламентарии считают, что российская компания повлияла на резкий скачок цен на газ в Европе, который был зафиксирован на этой неделе.