СБУ предоставила помощнику Зеленского охрану после покушения под Киевом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первому помощнику президента Украины Сергею Шефиру предоставили охрану после того, как его автомобиль обстреляли под Киевом.

По информации «Украинской правды», охрана Шефиру была выделена Службой безопасности Украины по ходатайству следователей полиции. В настоящее время силовики охраняют также и семью помощника украинского лидера.

Как писал сайт kp.ru, машину помощника президента Украины обстреляли под Киевом в среду, 22 сентября. По данным национальной полиции, в автомобиль выпустили более десяти пуль. В результате водитель получил тяжелые ранения, сейчас мужчина находится в реанимации. Сам Шефир не пострадал.

Ранее замминистра внутренних дел страны Евгений Енин сообщил, что по машине первого помощника главы государства стреляли патронами венгерского производства. Он уточнил, что такие «почти не используются» на Украине.