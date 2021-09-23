ЕС намерен открыть представительство в Афганистане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейские союз планирует открыть свое представительство в Кабуле, заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.

«Мы работаем над этим», – сказал глава европейской дипломатии журналистам.

Он отметил, что сроки открытия представительства ЕС в Афганистане раскрывать рано из соображений безопасности.

Напомним, ранее Боррель заявлял, что Брюссель намерен взаимодействовать с движением «Талибан»*, но при этом политически его не признает. По его словам Борреля, ЕС выделил несколько критериев для диалога с талибами*, среди них борьба с терроризмом и соблюдение прав человека в Афганистане. То, как будет развиваться взаимодействие с боевиками, зависит от «поведения их режима» , сказал дипломат.

Как писал сайт kp.ru, Боррель говорил. что Евросоюз не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане.