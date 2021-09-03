ЕС заявил, что намерен взаимодействовать с «Талибаном»* Фото: REUTERS

Евросоюз намерен взаимодействовать радикальным движением «Талибан»* и сформированным им правительством Афганистана, но при этом политически его не признает, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Выступая на пресс-конференции в рамках встречи глав МИД стран ЕС, глава европейской дипломатии подчеркнул, что Брюссель вынужден контактировать с талибами*, поскольку это необходимо для поддержки жителей Афганистана. Такое взаимодействие означает лишь «оперативный диалог», отметил он.

По словам Борреля, ЕС выделил несколько критериев для диалога с «Талибаном»*, среди них борьба с терроризмом и соблюдение прав человека в Афганистане. То, как будет развиваться взаимодействие с боевиками, зависит от «поведения режима» талибов*, сказал дипломат. Он также заявил, что Брюссель готов вернуть дипмиссию в Кабул, но для этого новые власти Афганистана должны обеспечить безопасность.

Как писал сайт kp.ru, радикальное движение «Талибан»* сформировало новое правительство Афганистана, состоящее из лидеров талибов*. Сообщалось, что новое правительство возглавил глава политического «Талибана»* Абдул Гани Барадар.

Напомним, президент России Владимир Путин призвал побыстрее ввести талибов* «в семью цивилизованных народов».

*Запрещенная в России террористическая организация