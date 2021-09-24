МИД Китая: партнерство AUKUS нарушает международные договоренности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пекин выступает против трехстороннего военного соглашения между Лондоном, Вашингтоном и Канберрой (AUKUS), поскольку оно нарушает международные договоренности о нераспространении ядерного оружия. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Китая.

«Такие договоренности противоречат духу нераспространения ядерного оружия и соответствующим международным соглашениям», - заявил глава МИД КНР Чжао Лицзянь.

Как отметил китайский министр, США, Великобритания и Австралия не должны дестабилизировать международную ситуацию. По его словам, новое соглашение подрывает результаты деятельности членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, которая была направлена на поддержание мира в регионе.

«Мы снова настаиваем, чтобы Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты прекратили руководствоваться идеологией времен холодной войны … и четко придерживались международных обязательств, касающихся нераспространения ядерного оружия», - добавил он.

Напомним, против нового соглашения выступил и Париж после того, как премьер-министр Австралии Скотт Моррисон официально заявил о разрыве соглашения с Францией по строительству подводных лодок. Соответствующие решение было принято на фоне заключения соглашения по AUKUS, по которому Канберра получит технологии американских субмарин и сможет их строить на своей территории. Министры иностранных дел стран-членов ЕС поддержали Францию в ситуации с AUKUS.