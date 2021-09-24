Средний размер страховой пенсии в России в 2022 году составит 18 521 рубль

Средний размер пенсии после индексации составит 18 521 рубль Фото: Shutterstock

Размер средней страховой пенсии по старости в России в 2022 году вырастет до 18 521 рубля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

"Размер ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан будет проиндексирован с 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год, в 2022 году на 5,8%, в 2023 и 2024 годах на 4% соответственно", - отметила Голикова.

По ее словам, повышение размера выплаты коснется 14,5 млн россиян.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр труда и социальной защиты Антон Котяков анонсировал, что, по прогнозам, в 2023 году средняя пенсия вырастет до 19 477 рублей, а в 2024 году – до 20 469 рублей.

Напомним, 23 сентября Пенсионный фонд России (ПФР) проинформировал пожилых людей, что повышение пенсии в связи с достижением 80 лет, приобретением стажа на Севере или увольнением с работы не привязано ни к каким фиксированным датам и происходит в любое время года