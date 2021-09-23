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Общество23 сентября 2021 5:59

В ПФР объяснили, что пенсия россиян старше 80 лет или со стажем на Севере увеличивается в любое время года

Повышение выплат происходит автоматически со дня достижения этого возраста
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста, для получения надбавки не надо никуда ходить или писать заявлений

Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста, для получения надбавки не надо никуда ходить или писать заявлений

Фото: Иван ВИСЛОВ

Пенсионный фонд России (ПФР) напомнил пожилым людям, что повышение пенсии в связи с достижением 80 лет, приобретением стажа на Севере или увольнением с работы не привязано ни к каким фиксированным датам и происходит в любое время года. Об этом говорится в публикации на сайте ПФР.

Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста, для получения надбавки не надо никуда ходить или писать заявлений – Фонд автоматически устанавливает ее по уже имеющимся данным.

«Аналогично нет привязки к фиксированной дате повышения пенсии, если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере. В таком случае надо только подать заявление с подтверждающими документами в Пенсионный фонд, после чего выплаты будут пересчитаны с нового месяца», - уточнили в ПФР.

Накануне глава Минтруда России Антон Котяков. сообщил, что с 1 апреля 2022 года после индексации размер социальной пенсии вырастет на 7,7%, а страховые пенсии проиндексируют на 5,9%.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала о льготах для пенсионеров старше 70 лет. В частности, неработающие пенсионеры в этом возрасте имеют право на 50-процентную скидку при оплате взносов за капремонт, если у них нет задолженности, и квартира находится в собственности.

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