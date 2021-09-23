В ПФР объяснили, что пенсия россиян старше 80 лет или со стажем на Севере увеличивается в любое время года

Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста, для получения надбавки не надо никуда ходить или писать заявлений Фото: Иван ВИСЛОВ

Пенсионный фонд России (ПФР) напомнил пожилым людям, что повышение пенсии в связи с достижением 80 лет, приобретением стажа на Севере или увольнением с работы не привязано ни к каким фиксированным датам и происходит в любое время года. Об этом говорится в публикации на сайте ПФР.

Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста, для получения надбавки не надо никуда ходить или писать заявлений – Фонд автоматически устанавливает ее по уже имеющимся данным.

«Аналогично нет привязки к фиксированной дате повышения пенсии, если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере. В таком случае надо только подать заявление с подтверждающими документами в Пенсионный фонд, после чего выплаты будут пересчитаны с нового месяца», - уточнили в ПФР.

Накануне глава Минтруда России Антон Котяков. сообщил, что с 1 апреля 2022 года после индексации размер социальной пенсии вырастет на 7,7%, а страховые пенсии проиндексируют на 5,9%.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала о льготах для пенсионеров старше 70 лет. В частности, неработающие пенсионеры в этом возрасте имеют право на 50-процентную скидку при оплате взносов за капремонт, если у них нет задолженности, и квартира находится в собственности.

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