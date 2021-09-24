Захар Прилепин решил отказаться от мандата депутата Госдумы Фото: Александр Щербак/ТАСС

Сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин решил отказаться от мандата депутата Государственной думы.

По информации РИА Новости, писатель намерен передать мандат руководителю Нижегородской региональной группы партии Дмитрию Кузнецову.

Напомним, Прилепин не появился в штабе «Справедливой России – За правду» в ночь выборов в Госдуму.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 24 сентября, председатель ЦИК Элла Памфилова подвела итоги выборов в Госдуму РФ восьмого созыва. По итогам голосования «Справедливая Россия – За правду» получила 27 мандатов.

Ранее сообщалось, что от депутатских мандатов могут отказаться министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу. На эту тему в партии «Единая Россия» идут консультации, рассказал заместитель секретаря Генерального совета политической силы Сергей Перминов.