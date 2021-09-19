Захар Прилепин не появился в штабе «Справедливой России – За правду» в ночь выборов

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, сопредседатель партии, писатель Захар Прилепин. Фото: Александр Щербак/ТАСС

На эти выборы, заслуженные патриоты из «Справедливой России» Сергея Миронова пошли в связке с движением «За правду» Захара Прилепина. Этакий Двухголовый Монстр.

В штабе «Справедливой России – За правду» перед объявлением итогов выборов была приподнятая атмосфера. Кофе лилось рекой, а иногда, можно было уловить тонкие ноты хорошего коньяка. Я ожидал увидеть в штабе, как минимум, хоть одного представителя «братвы с Донбасса», но меня постигло жестокое разочарование. «Прилепинцами» из «За правду» в штабе даже и не пахло. Я даже подумал: «а туда ли ты зашел?», сверился с баннерами – все верно. Название двойное, как положено, а второй головы нет… Несколько развязно я обратился к девушке из пресс-службы:

- А где Захар? Хочу повидать старого товарища!

Мой вопрос огорчил пресс-службистку. Она выразительно поджала губы и нервно ответила:

- Я не знаю, где он! Я его не видела!

- Может, он в Нижнем?

- Не знаю!

Собственно, по таким деталям и узнаешь истинное положение дел в партстроительстве. Сложное положение, когда в одной команде сталкивает старый вожак и молодой и перспективный неформальный лидер.

В остальном, у партийцев все было хорошо. Не было сомнений, что и Миронов и Прилепин в Госдуму попадут. Правда, как мне объяснили в кулуарах штаба: «Мы между двух огней: с одной стороны ЕР, с другой – коммунисты. И те, и те будут использовать …». Тут мой собеседник задумался и закончил дипломатично: «все виды политической борьбы».

Партийцы, кстати, оказались очень злопамятными и собираются по итогам выборов сделать «Белую книгу» с именами всех, кто нарушал, не пускал, подтасовывал, выдавал странные мешки вместо сейф-пакетов для бюллетеней.

В брифинг включился партиец из Питера Олег Нилов с тревожными вестями. Наблюдатели нашли место, где для инструктажа собираются крепкие хлопцы-фанаты и не менее крепкие борцы из северо-кавказских республик. По его словам, у этих людей одна задача – вытеснить «справедливых» с избирательных участков. Делается это просто – провоцируется конфликт, и полиция выводит всех участников. Итог – наблюдатель удален.

В Астрахани, вообще творилась какая-то чертовщина. Сам проблемный избирательный участок открылся с первыми петухами – в пять утра. А потом и наблюдателя Руслана Назарова, прямо во время наблюдения облили зеленкой, после чего, члены избирательной комиссии сбежали в неизвестном направлении вместе с урной, в которой было 140 бюллетеней.

Если после выборов, партия-тандем заставит с помощью Следственного Комитета, ответить за такие художества, можно сказать, что первое полезное дело для своей страны, депутаты из новой партии уже сделали. Потому что, нарушения на выборах есть везде. Только в одних странах на них не обращают внимания, как с голосованием по почте в США, а в России – выявляют и наказывают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жириновцы предупредили коммунистов: Нехорошо брать чужое

Как в штабе ЛДПР восприняли свой «провал» на выборах и «успех» КПРФ (подробности)

После выборов в Госдуму «Яблоко» в трауре, но не сдается

В своем поражении либералы винят сразу и власти, и Навального (подробности)

«Новые люди» отметили успех на «сухую»

Партия-открытие выборов 2021 оказалась еще и самой трезвой (подробности)