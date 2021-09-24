Попова заявила, что оснований для локдауна в России нет Фото: Иван МАКЕЕВ

Оснований для введения в России локдауна в связи с коронавирусной инфекцией пока нет, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Никаких оснований для того, чтобы говорить о локдауне, нет», – сообщила она в эфире телеканала «Россия 1».

При этом Попова отметила, что в стране растет число новых случаев заражения COVID-19 и сезонных вирусных инфекций. Основной задачей властей остаются функционирование экономики и повышение качества жизни людей в условиях ограничений на фоне коронавируса.

Напомним, по словам главы Роспотребнадзора, сезон гриппа в России уже начался. Попова сообщила, что в 2021 году первые случаи заражения выявили еще в конце июля, а групповая заболеваемость была зарегистрирована уже в августе и в разных российских субъектах.

Как писал сайт kp.ru, за прошедшие сутки в России были зарегистрированы 828 летальных исходов - на восемь больше, чем днем ранее. Это максимальный результат за все время пандемии. Таким образом, по состоянию на пятницу, 24 сентября, жертвами COVID-19 в России стали 202 273 человека.