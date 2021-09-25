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В мире25 сентября 2021 6:03

В Германии компания-поставщик газа разорвала контракты с потребителями из-за высоких цен

В организации объяснили, что такое решение было принято исходя из экономической целесообразности
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В Германии компания-поставщик энергии и газа для промышленных предприятий Deutsche Energiepool приняла решение разорвать контракты с некоторыми потребителями.

В организации объяснили, что это связано с рекордным ростом цен на энергоносители.

- Такого беспрецедентного развития на энергетическом рынке никто не мог ожидать … С коммерческой точки зрения мы так больше не можем продолжать из-за экономической нецелесообразности, - говорится в сообщении компании.

Там же отмечается, что за последние несколько месяцев закупочные цены на газ и электричество на рынке выросли почти втрое, а цены на новые закупки увеличились в четыре раза.