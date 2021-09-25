В США впервые коронавирус передался домашнему хорьку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США заявили о первом в стране случае коронавирусной инфекции у домашнего хорька, который был зарегистрирован в штате Флорида. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Соединенных Штатов.

«Лаборатории национальной ветеринарной службы (NVSL) министерства сельского хозяйства США (USDA) сегодня объявили о подтверждении SARS-CoV-2… у домашнего хорька во Флориде. Это первый домашний хорек с подтвержденным вирусом SARS-CoV-2 в Соединенных Штатах», - говорится в сообщении службы инспекции здоровья животных и растений ведомство.

Уточняется, что у домашних питомцев выявили симптомы заболевания, среди которых кашель и чихание. Эксперты взяли биологические образцы у предположительно больного COVID-19 хорька и подтвердили наличие вируса в его организме. Как предполагают в ведомстве, хорек заразился коронавирусом от человека.

Напомним, ранее сразу несколько стран сообщили о разработке вакцины от коронавируса для животных. В конце марта этого марта этого года Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19 для животных под названием «Карнивак-Ков». Как сообщили в Россельхознадзоре, препарат уже доступен для заказа. Кроме того, в РФ разработали специальную тест-систему выявления антител к коронавирусной инфекции у животных