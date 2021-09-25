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Политика25 сентября 2021 16:25

ГУМВД: На несанкционированной акции КПРФ в Москве присутствовало 400 человек

Большинство участников уже покинуло место проведения
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Несанкционированная акция

Несанкционированная акция

Фото: Иван МАКЕЕВ

400 человек стали участниками несанкционированной акции КПРФ в центре Москвы 25 сентября 2021 года. Об этом сообщает столичный ГУ МВД России.

В полиции уточнили ТАСС, что в это число входят также и представители средств массовой информации и блогеры, которые пришли на площадку для освещения события.

Как передает спецкор сайта kp.ru Александр Бойко с места событий, большинство участников несогласованного мероприятия уже разошлись.

- Дождь не прекращается, участники незаконного митинга почти разошлись. Осталась небольшая группа - человек 30, - сообщает он.

Полицейские через громкоговорители предупреждали собравшихся об ответственности за участие в незаконной акции.

Напомним, власти Москвы не согласовали мероприятие из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусной инфекцией. В МВД и Генпрокуратуре накануне призвали россиян не принимать участия в несогласованных акциях. В КПРФ мероприятие назвали встречей избирателей с депутатами Госдумы.

Что еще происходит на месте событий читайте в онлайн-репортаже kp.ru.

Несанкционированная акция в центре Москвы 25 сентября завершилась