ГУМВД: На несанкционированной акции КПРФ в Москве присутствовало 400 человек

Несанкционированная акция Фото: Иван МАКЕЕВ

400 человек стали участниками несанкционированной акции КПРФ в центре Москвы 25 сентября 2021 года. Об этом сообщает столичный ГУ МВД России.

В полиции уточнили ТАСС, что в это число входят также и представители средств массовой информации и блогеры, которые пришли на площадку для освещения события.

Как передает спецкор сайта kp.ru Александр Бойко с места событий, большинство участников несогласованного мероприятия уже разошлись.

- Дождь не прекращается, участники незаконного митинга почти разошлись. Осталась небольшая группа - человек 30, - сообщает он.

Полицейские через громкоговорители предупреждали собравшихся об ответственности за участие в незаконной акции.

Напомним, власти Москвы не согласовали мероприятие из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусной инфекцией. В МВД и Генпрокуратуре накануне призвали россиян не принимать участия в несогласованных акциях. В КПРФ мероприятие назвали встречей избирателей с депутатами Госдумы.

Что еще происходит на месте событий читайте в онлайн-репортаже kp.ru.