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Политика25 сентября 2021 18:20

Путин назвал проблемой разницу в доходах богатых и бедных в России

Президент признал, что необходимо принимать дополнительные меры по повышению дохода граждан
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Владимир Путин беседует с лидерами партий в формате видеоконференции / Фото: сайт Кремля

Владимир Путин беседует с лидерами партий в формате видеоконференции / Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назвал проблемой разницу в доходах богатых и бедных на территории государства. Соответствующее заявление президент сделал в субботу, 25 сентября, во время беседы с лидерами партий, которые прошли отбор в восьмой созыв Государственной думы по итогам голосования.

По словам российского лидера, необходимо принимать дополнительные меры, чтобы повышать доход граждан.

Как ранее писал сайт kp.ru, Путин российский лидер озвучил задачу свести уровень бедности в стране до минимума. Кроме того, Путин назвал повышение уровня доходов педагогов одним из социальных приоритетов России. По словам главы государства, власти РФ в последнее время уделяют этому вопросу повышенное внимание, но этого недостаточно.