Лавров назвал заявления Запада по выборам в Крыму "попыткой отвлечь внимание от позорного провала Киева"

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев во главе с президентом страны Владимиром Зеленским позорно провалил свои обязательства по Минским договорённостям касательно конфликта на востоке Украины.

По словам Лаврова, заявления украинских властей о выборах в России - это попытка отвлечь внимание от реальных внутриукраинских проблем.

Как ранее писал сайт kp.ru, Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу с просьбой не признавать легитимность выборов в Государственную думу России, указав на то, что эти выборы проводятся на территории Крыма, а также отметив привлечение к голосованию жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Напомним, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал о перспективах, которые ждут Минские соглашения и нормандский формат. По мнению парламентария, в текущий условиях у форматов нет будущего.