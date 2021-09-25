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Политика25 сентября 2021 19:43

Лавров назвал заявления Запада по выборам в Крыму "попыткой отвлечь внимание от позорного провала Киева"

Министр иностранных дел РФ дает пресс-конференцию в ООН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев во главе с президентом страны Владимиром Зеленским позорно провалил свои обязательства по Минским договорённостям касательно конфликта на востоке Украины.

По словам Лаврова, заявления украинских властей о выборах в России - это попытка отвлечь внимание от реальных внутриукраинских проблем.

Как ранее писал сайт kp.ru, Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу с просьбой не признавать легитимность выборов в Государственную думу России, указав на то, что эти выборы проводятся на территории Крыма, а также отметив привлечение к голосованию жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Напомним, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал о перспективах, которые ждут Минские соглашения и нормандский формат. По мнению парламентария, в текущий условиях у форматов нет будущего.