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Политика25 сентября 2021 20:52

Лавров: Россия и США контактируют по вопросу визита Нуланд в Москву

Министр иностранных дел уточнил, что объявление будет сделано, когда стороны договорятся
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел РФ и Госдеп США обсуждают вопрос выдачи визы заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд для ее визита в Москву, рассказал журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

"Это не единственное направление, по которому ведутся у нас обсуждения, - уточнил Лавров. – Мы исходим из того, что когда обе стороны договорятся о том, что контакт состоится в такой-то день и по такому-то вопросу, будет сделано соответствующее объявление".

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд может посетить Россию этой осенью. Возможность переговоров прорабатывают Москва и Вашингтон. Журналисты выяснили, что Нуланд, которая внесена Россией в чёрный список, может получить российскую визу и приехать в Москву уже в октябре этого года.

Лавров сообщил, что РФ и США контактируют по вопросу возможного визита Нуланд в Москву