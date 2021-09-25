Лавров: Россия и США контактируют по вопросу визита Нуланд в Москву

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел РФ и Госдеп США обсуждают вопрос выдачи визы заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд для ее визита в Москву, рассказал журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

"Это не единственное направление, по которому ведутся у нас обсуждения, - уточнил Лавров. – Мы исходим из того, что когда обе стороны договорятся о том, что контакт состоится в такой-то день и по такому-то вопросу, будет сделано соответствующее объявление".

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд может посетить Россию этой осенью. Возможность переговоров прорабатывают Москва и Вашингтон. Журналисты выяснили, что Нуланд, которая внесена Россией в чёрный список, может получить российскую визу и приехать в Москву уже в октябре этого года.