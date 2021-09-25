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Здоровье25 сентября 2021 21:50

Лавров в ООН поддержал взаимное признание странами вакцин от коронавируса

Глава МИД России отметил, что коронавирус - это общий враг
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Россия поддерживает взаимное признание странами вакцин, которые одобрены на национальном уровне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Поддерживаем взаимное признание вакцин, одобренных национальными надзорными органами, в интересах скорейшего снятия ограничений на международные поездки граждан", - подчеркнул Лавров, отметив, что коронавирус - это общий враг.

Как ранее писал сайт kp.ru, Европейские чиновники запретили свободное перемещение по Страсбургу делегатам России на сессии ПАСЕ, которая откроется в понедельник, 27 сентября. Об этом рассказал журналистам член делегации Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. Дело в том, что россияне привиты вакциной "Спутник V", а она не признана в Евросоюзе.

После этого глава делегации России, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что российская делегация не планирует ехать на осеннюю сессию ПАСЕ.