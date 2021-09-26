В Китае при сходе оползня более 10 человек пропали без вести Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате схода оползня в китайской провинции Сычуань пропали без вести более 10 человек.

Инцидент произошел на строительной площадке в городе Яань. Оползень был вызван сильными дождями. На месте происшествия идут спасательные работы, дороги к стройплощадке перекрыты, передает Центральное телевидение Китая.

В апреле сход оползня произошел в китайской провинции Юньнань.

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 в Китае по меньшей мере один человек погиб и еще семь граждан пропали без вести при взрыве на угольной шахте в городском уезде Хэби центральной провинции Хэнань.

Напомним, в мае 2021 в Китае 16 человек погибли, еще пятеро пропали без вести во время проведения ультрамарафона в провинции Ганьсу.

В 2019 году в провинции Сычуань произошел сход оползня, в результате как минимум 17 человек пропали без вести.