Премьер Мали объяснил обращение к российской ЧВК тем, что страну «бросила» Франция Фото: REUTERS

Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга объяснил решение обратиться к частной военной компании (ЧВК) из России. По словам политика, его страна оказалась брошенной Францией, и теперь Мали нужно «заполнить пробел».

«Нас в определенной степени бросили в середине полета. Это заставляет нас исследовать пути и средства для лучшего обеспечения нашей безопасности самостоятельно или с другими партнерами», – заявил Майга на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что власти Мали обратились к российской ЧВК за помощью в борьбе с терроризмом. По его словам, власти РФ не имеют никакого отношения к сотрудничеству Мали и ЧВК.

Напомним, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в случае прихода в Мали российской частной военной компании Россию «ожидают серьезные последствия».