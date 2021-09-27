В руководстве YouTube пообещали сделать все возможное, чтобы урегулировать вопросы работы в России

YouTube сделает все возможное, чтобы урегулировать вопросы своей работы в России Фото: REUTERS

Руководство популярного во всем мире видеохостинга YouTube обещает сделать «все возможное», чтобы урегулировать вопросы работы сервиса в России. Об этом в воскресенье, 26 августа заявила глава компании Сьюзан Воджицки в эфире канала Bloomberg TV, отвечая на вопрос о перспективах работы портала в нашей стране.

Сьюзан Воджицки заверила в том, что сервис старается предоставлять своим пользователям услуги на самом высоком уровне.

«Я думаю, что мы действительно хотим обеспечить работу и предоставление услуг аудитории на максимально возможном уровне», - сказала она.

По словам главы компании, что касается вопроса о работе YouTube в России, «мы, как всегда, сделаем все возможное, чтобы это урегулировать».

Напомним, как писал сайт kp.ru, видеохостинг неоднократно блокировал материалы российских каналов. Ранее 22 сентября стало известно, что Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей, который предназначен для контроля соблюдения требований российского законодательства. В частности, в новый реестр уже включили YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, и Likee.

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