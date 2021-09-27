Юрист рассказал, что пенсионерам в России увеличат выплаты и расширят льготы с 1 октября 2021

Размер приуроченных к Международному дню пожилых людей выплат будут варьироваться в зависимости от благосостояния региона, где проживает пенсионер Фото: Shutterstock

В честь Международного дня пожилых людей, который традиционно отмечается 1 октября, в пенсионерам в России увеличат выплаты и расширят льготы, сообщил глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. При этом он отметил, что размер доплат к 1 октября, а также вопрос о том, как поздравить пожилых людей с праздником, решается на региональном уровне, поэтому юрист посоветовал пенсионерам уточнить информацию в местных органах соцзащиты.

«Например, могут предоставить единовременные выплаты пенсионерам с определённого возраста. Как правило, это люди старше 70 лет. Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по 5000 рублей, а пенсионерам старше 70 лет — 15 000. Бывают выплаты меньше — по 500 рублей», - сказал Алексей Гавришев в беседе с агентством «Прайм», пояснив, что «все зависит от благосостояния региона».

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 1 октября 2021 года на 3,7% вырастут зарплаты и пенсии российских военных. Кроме того, с этого же дня увеличится заработная плата работников некоторых бюджетных организаций. Ранее сообщалось, что у бюджетников ожидается повышение на уровне четырех процентов, однако цифра может меняться в зависимости от региона и профессии.