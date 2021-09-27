Талибан* запретил мужчинам в Афганистане брить бороды Фото: REUTERS

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» запретило мужчинам в республике брить бороды, а также посещать барбершопы. Такие меры талибы объяснили требованиями норм ислама.

Как передает местная газета Ettelaat, руководитель управления информации и культуры южной провинции Гильменд Хафиза Рашида Гильменди заявил, что новые ограничения, вступившие в силу в провинции Гильменд в конце недели, распространяются на всю страну. В самом регионе, как ранее в юго-восточной провинции Кандагар, был также введен запрет на исполнение музыки.

Представитель местных властей отметил, что такое решение было принято в ходе специального заседания созданного недавно министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Ведомство является аналогом органа, наделенного функциями исламской «полиции нравов», названного «Амр бе мааруф ва нахи аз мункар» («Повеление благого и запрет предосудительного»), существовавшего в 1996-2001 годах, когда движение также находились у власти в Афганистане.

Напомним, ранее «Талибан»* запретил женщинам заниматься спортом, если видны лица и фигуры, а также обязали женщин носить никабы во время учебы в университетах. Незадолго до этого талибы* запретили СМИ освещать протесты в Афганистане.