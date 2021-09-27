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В мире27 сентября 2021 12:14

Вулкан Кумбре-Вьеха на острове Пальма прекратил извергать лаву

Выбросов дыма и пепла больше тоже не наблюдается
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Потоки лавы движутся со скоростью 200 метров в час в сторону побережья

Потоки лавы движутся со скоростью 200 метров в час в сторону побережья

Фото: REUTERS

Вулкан Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма прекратил извергать лаву и выбрасывать дым и пепел. Об этом сообщает местная телекомпания Television Espanola.

До этого сообщалось, что в Испании началось извержение вулкана на активной вулканической гряде Кумбре-Вьеха на Канарских островах. Ученые Института вулканологии Канар сообщали, что в этом районе за неделю были зафиксированы более 20 тысяч землетрясений.

Потоки лавы движутся со скоростью 200 метров в час в сторону побережья. «Когда она достигнет моря, это будет переломным моментом», - предупредил глава правительства Канарских островов Анхель Виктор Торрес.

Власти ожидают, что, когда потоки лавы достигнут побережья, взаимодействие вулканической массы с соленой водой может спровоцировать взрывы, а также выбросы вредных газов. Ущерб от извержения вулкана превысит 400 млн евро.

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