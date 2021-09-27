Правительство РФ расширит поддержку трудоустройства безработных

Российское правительство расширит поддержку трудоустройства безработных Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Российское правительство расширит поддержку трудоустройства безработных. Об этом сообщил официальный Telegram-канал кабинета министров.

- Теперь работодатели смогут получить субсидии при найме сотрудников, зарегистрированных безработными не только до конца 2020 года, но и до 1 августа 2021 года. Кроме того, средства будут выплачиваться при найме граждан с ограничениями по здоровью, многодетных и одиноких родителей с детьми-инвалидами, — гласит текст сообщения.

Отмечается, что размер выплаты составит три МРОТ.

Ранее глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев сообщил, что в честь Международного дня пожилых людей, который традиционно отмечается 1 октября, пенсионерам в России увеличат выплаты и расширят льготы. Специалист отметил, что размер доплат к 1 октября, а также вопрос о том, как поздравить пожилых людей с праздником, решается на региональном уровне, поэтому юрист посоветовал пенсионерам уточнить информацию в местных органах соцзащиты.