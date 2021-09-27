Глава «Нафтогаза» пообещал бороться с Россией за газ в стиле боксера Александра Усика Фото: REUTERS

Украина будет бороться с Россией за газ подобно боксеру Александру Усику, победившему на прошлой неделе британца Энтони Джошуа, заявил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«У нас есть успешный опыт, когда мы побеждали Россию при помощи силы права. Вчера был бой, где наш украинец победил за счет боксерской техники, мастерства, а не за счет физической силы…Так же мы побеждали раньше «Газпром», будучи андердогами…Как раз за счет этой силы права мы победили и сейчас хотим сделать то же самое», – сказал глава «Нафтогаза» в эфире телеканала «Украина».

Витренко отметил, что Киев не собирается выпрашивать у Запада гарантии энергетической безопасности после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». В этом вопросе Украина намерена добиться своего правовым путем, подчеркнул он.

Как писал сайт kp.ru, «Газпром» не стал бронировать мощности для транзита газа через Украину в октябре 2021.

Напомним, ранее депутат Рады заявил, что Киев в условиях рекордных биржевых цен на газ, а также отказа от прямого контракта с «Газпромом» оказался в крайне невыгодном положении. По его мнению, отказавшись от контракта по газу, страна «подставилась».