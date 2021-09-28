Кремль: Россия не использует газ как оружие, чтобы кого-то наказывать Фото: REUTERS

Москва не использует газ как оружие, чтобы кого-то наказывать, включая Киев. Такое заявление во вторник, 28 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Россия никогда не использовала … голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать. Россия использует голубое топливо исключительно в своих интересах, интересах народа, интересах нашей страны для увеличения благосостояния россиян исключительно на коммерческой основе», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос, что бы он ответил критикам, которые указывают на то, что раз Венгрия будет получать российский газ по маршруту значительно длиннее, чем прямые поставки через Украину, то это доказывает тезис о том, что Москва и «Газпром» используют газ как оружие, чтобы наказать Киев.

По словам Пескова, использование голубого топлива в таком режиме полностью соответствует интересам потребителей в Европе, а также интересам стран, которые предоставляют возможности транзита, если такой транзит является экономически выгодным и целесообразным.

Представитель Кремля также отметил, что «Газпром» готов рассматривать новые долгосрочные контракты с повышенными объемами поставок для удовлетворения потребностей Европы.

Напомним, днем ранее, 27 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал подписание Будапештом газового контракта с Россией «ударом» для Киева и заявил, что незалежная на этот «удар» ответит. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, назвал действия украинских властей возмутительными.