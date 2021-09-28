Затишье оказалось совсем недолгим Фото: REUTERS

Вулкан Кумбре-Вьеха на острове Пальма возобновил выброс лавы после недолгого затишья. Об этом сообщает в Twitter Вулканологический институт Канарских островов.

По информации ученых, потоки лавы покрыли 258 гектаров земли, уничтожили 589 зданий и разрушили 21 километр дорог.

Как ранее писал сайт kp.ru, извержение вулкана на активной вулканической гряде Кумбре-Вьеха на Канарских островах началось 19 сентября. За неделю в этом районе были зафиксированы более 20 тысяч землетрясений.

Глава правительства Канарских островов Анхель Виктор Торрес 21 сентября заявил, что ущерб от извержения вулкана в Испании превысит 400 млн евро.

27 сентября появилась информация, что вулкан прекратил извергать лаву и выбрасывать дым и пепел. Однако перерыв между извержениями оказался недолгим.