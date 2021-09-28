В Кремле заявили, что подписания документов по итогам переговоров Путина и Эрдогана не запланировано

Президент Турции Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о грядущей встрече главы Турции Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным. Они проведут переговоры в Сочи в среду, 29 сентября.

По словам Пескова, лидеры двух стран не будут подписывать какие-то документы по итогам встречи.

"Нет. [Этого] не ожидается", - заявил Песков ТАСС.

Как ранее писал kp.ru, в Кремле уже заявили о темах, на которые поговорят Владимир Путин и Тайип Эрдоган во время сочинской встречи. Предполагается, что они обсудят российско-турецкое партнерство в политической и торгово-экономической областях, а также ситуацию в Афганистане, Сирии, Закавказье и Ливии.

Будут ли президенты говорить о недавнем заявлении Эрдогана, который сказал, что Турция не признает воссоединение Крыма с Россией, - неизвестно. Как ранее отмечал Дмитрий Песков, не секрет, что Турция считает полуостров аннексированным.