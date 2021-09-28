Захарова: Ответ МИД России на удаление двух YouTube-каналов RT «понравится немецким журналистам»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в Telegram, что министерство готовит комментарий по поводу удаления двух немецких YouTube-каналов RT – DE и Der Fehlende Part (DFP).

Дипломат отметила, что «для того, чтобы «закрывать ресурсы», ни YouTube, ни другим американским интернет-платформам давно уже не требуются никакие «серьёзные обвинения» или «формальные поводы».

«Готовим комментарий на этот счёт. Он понравится всем, особенно немецким журналистам», - добавила она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее во вторник, 28 сентября, стало известно, что видеохостинг YouTube удалил каналы RT DE и DFP без возможности восстановления. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала это «настоящей медийной войной, объявленной государством Германия государству Россия».

Роскомнадзор расценил этот шаг как цензуру и направил в Google письмо, в котором говорится, что действия администрации YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации.