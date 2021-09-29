МИД России назвал удаление двух немецких каналов RT на YouTube "беспрецедентной информационной агрессией"

МИД России прокомментировал удаление двух немецких каналов RT на YouTube Фото: Иван ВИСЛОВ

Министерство иностранных дел России опубликовало заявление по поводу удаления администрацией видеохостинга YouTube двух немецких каналов RT – DE и Der Fehlende Part (DFP), в котором этот шаг назван «беспрецедентной информационной агрессией».

«Немецкоязычные проекты российского медиахолдинга «РТ» подверглись акту беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга «Ютюб», совершенному при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны», - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства на сайте МИД.

В пресс-релизе министерства отмечается, что «попытки интернет-гиганта увязать такие вопиющие действия с некими абстрактными «нарушениями внутренних правил сообщества» в качестве обоснования этого очевидного проявления цензуры и подавления свободы выражения мнений рассматриваться не могут и не будут».

Дипломатическое ведомство указывает, что произошедшее «полностью вписывается в логику развязанной против России информационной войны», поэтому уместно и необходимо принять «ответные симметричные меры в отношении немецких СМИ в России», которые неоднократно были уличены «в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее во вторник, 28 сентября, стало известно, что видеохостинг YouTube удалил каналы RT DE и DFP без возможности восстановления. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала это «настоящей медийной войной, объявленной государством Германия государству Россия».

Роскомнадзор расценил этот шаг как цензуру и направил в Google письмо, в котором говорится, что действия администрации YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации.