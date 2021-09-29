Суд в США разрешил экстрадировать экс-президента Перу на родину

Бывший президент Перу Алехандро Толедо Манрике Фото: REUTERS

Бывший президент Перу Алехандро Толедо Манрике, который в июле 2019 года был арестован в Калифорнии по запросу перуанских правоохранителей, может быть передан Соединенными Штатами властям своей страны, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на решение американского суда.

«Заслушав и рассмотрев доказательства совершения преступления, суд счел их достаточными для подтверждения обвинений в сговоре и отмывании денег», - цитирует агентство вердикт судьи Томаса Хикссона.

Bloomberg уточняет, что таким образом судья отклонил прошение 73-летнего Алехандро Толедо, ранее просившего не экстрадировать его на родину, об отказе в экстрадиции на родину, где его обвиняют в коррупции и незаконных сделках.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Толедо занимал пост президента Перу с 2001 по 2006 год, из-за выдвинутых в отношении него обвинений бывший лидер республики решил покинуть страну, и скрывался за границей, в последнее время проживал в США. В феврале 2017 года перуанский суд выдал ордер на арест экс-главы государства. Интересно, что за четыре месяца до его ареста по запросу на экстрадицию полиция Калифорнии задерживала Толедо за пьянство, но почти сразу отпустила.