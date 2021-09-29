Еврокомиссия изучит последствия газового контракта России и Венгрии

Венгрия и «Газпром» подписали долгосрочный контракт на поставку газа 27 сентября Фото: REUTERS

Еврокомиссия (ЕК) намерена изучить возможные последствия нового долгосрочного газового контракта России и Венгрии, подписанного 27 сентября, а если понадобится – запросить копию документа. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Тим Макфи.

«Я уже попросил коллег проверить последствия контракта», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Макфи, в первую очередь оценить это соглашение и представить Брюсселю свою оценку должен Будапешт, поскольку, как отметил еврокомиссар, «контракт подписан не властями Венгрии, а энергетической компанией MVM», поэтому «первый шаг – это оценка контракта властями Венгрии», передает ТАСС.

Между тем, как ранее сообщил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, Будапешт при подписании газового контракта с Москвой учитывал требования Еврокомиссии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Россия и Венгрия достигли нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа. Оно вступит в силу 1 октября 2021 года и рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет. «Газпром» будет поставлять в Венгрию ежегодно 4,5 миллиарда кубометров природного газа.

В Киеве заявили о намерении обратиться в Еврокомиссию с просьбой оценить российско-венгерский контракт, в Будапеште назвали такие планы вмешательством во внутренние дела Венгрии.